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رزيق يعتذر عن المشاركة في التحقيق بحادث إغتيال الحمادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

رزيق يعتذر عن المشاركة في التحقيق بحادث إغتيال الحمادي

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الخليج 365

تداول ناشطون محليون، وثيقة منسوبة إلى رئيس عمليات محور تعز، قائد اللواء الخامس حرس رئاسي، عدنان محمد رزيق القميشي، يعتذر فيها عن المشاركة في اللجنة الرئاسة الخاصة بالتحقيق في حادثة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن، عدنان الحمادي .

وفند القميشي في الوثيقة التي هي رسالة مرفوعه إلى وزير الدفاع أسباب إعتذاره ومنها تواجده خارج البلاد وكونه ينتمي إلى قيادة محور تعز .. مقترحاً أن يتم استبدال أسمه بآخر يمثل النيابة العامة كون القضية قد تمتد لتشمل التحقيق مع مدنيين وليكون مهام اللجنة متوافق مع الدستور والقانون.

ووجه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير الركن، عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث إغتيال العميد الركن، عدنان الحمادي برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

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