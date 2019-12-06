تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في حادث إغتيال العميد الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

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وجه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير الركن عبدربه منصور هادي اليوم، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.



واقتضى توجيه رئيس الجمهورية ان يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد الرفض الشعبي للجنة التي تم تشكيلها من سابق والتي تضمنت أسماء معروفة بعدائها غير المبرر للشهيد الحمادي .