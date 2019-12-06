أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الجمعة .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

الكازمي يصل إلى مدينة سيئون ومصادر تكشف "الخليج 365" السبب https://www.elyamnelaraby.com/440062 قيادي في الانتقالي: مليشيا الإصلاح تعلن انقلابها الصريح على اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/440071/ مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات وخطف لمواطنين في قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/440073 لجنة التحقيق في قضية الحمادي.. عملية اغتيال ثانية https://www.elyamnelaraby.com/440075/ Advertisements صعدة.. مقتل قيادي حوثي بكمين للجيش بين الصفراء وباقم https://www.elyamnelaraby.com/440076/ اللواء 35 يطالب بلجنة محايدة للتحقيق في اغتيال الحمادي https://www.elyamnelaraby.com/440077 أرقام صادمة لحوادث المرور في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/440082/ سقطرى.. جهود رسمية للتخفيف من أضرار المنخفض الجوي https://www.elyamnelaraby.com/440085/ مليشيا الحوثي تواصل خروقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/440103/ قائد حزام أبين يوجه رسالة هامة إلى قبائل محافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/440106/

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