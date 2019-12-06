فلكي يمني يتوقع هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات الأسبوع القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قال الفلكي، عدنان الشوافي، إنه وبناء على بيانات و خرائط الاقمار الصناعية ونماذج الطقس لحركة الكتل الهوائية الرطبة ونشاط الرياح الجنوبية و الجنوبية شرقية فإن التوقعات من السبت ٧ ديسمبر ٢٠١٩ لأسبوع لاحق, تدخل اليمن تحت اضطراب طقس يصاحبها حالة ماطرة على نطاق واسع.



وتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى غزيرة ويكاد الهطول للأمطار مع نهاية الاسبوع أن يغطي معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشرقية و الجنوبية و الغربية و المرتفعات و الأحواض الجبلية مع أجزاء من الهضاب الداخلية و اجزاء بسيطة من المناطق الصحراوية يرافق ذلك استقرار و تحسن بعض الشيء لدرجة الحرارة الصغرى عن ما كانت علية الايام الماضية.

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ودعا الشوافي إلى الاحتماء من مخاطر الأمطار الرعدية و الابتعاد عن مجاري السيول وفتح تصاريف المياة في المدن الرئسية.

وحذر السائقين من انخفاض الرؤية الافقية بسبب الأمطار أو الضباب في المناطق الجبلية و الانزلاقات للتربة و الصخور.

كما حث على الاحتماء من ضربات البرد و انخفاض درجة الحرارة خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر.