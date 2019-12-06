ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غد السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً السبت، الموافق 7 ديسمبر 2019م، تسيير عدد من الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية، حسب التالي :

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 644. خط الرحله : سيئون- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول : 1000 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 645. خط الرحله : عمان- سيئون. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهـره. الاقلاع :1600 مساء . الوصول: 1845 مساء . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عـدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 600 خط الرحله : عـدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول : 1730 مساء.

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