شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع طرق علاج الزكام... من الضروري التعرّف إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements سرع طرق علاج الزكام ونزلة البرد قد لا تكون منطقية، إذ لا يوجد أيّ علاج يمكنه أن يقضي على الفيروس بسرعة. وفي واقع الأمر تعتمد العلاجات في الأساس، على جعل الزكام أقلّ ألمًا عن طريق تخفيف الأعراض: من ألم الحلق إلى الصداع واحتقان الأنف. وحيث إنّ سبب الزكام هو فيروس وليس جرثومة أو بكتيريا، فليس للمضادات الحيوية أيّ فعالية في هذا الصدد. وإضافة إلى ذلك لا يوجد لقاح أو مطعوم لمنع الإصابة بنزلة البرد، فعلى العكس من الإنفلونزا (سببها فقط أنواع عدة من الفيروسات)، فهناك احتمال أن يسبب الزكام أكثر من 100 نوع الفيروسات. ولا يبقى إذًا سوى الوقت ليأخذ الزكام مجراه.

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