شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة...صحف إسرائيلية تقاجئ الجميع وتكشف تفاصيل عن الزعيم العربي الذي وجة صفعة مؤلمة لنتنياهو رغم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن ملك المغرب " الحسن الثاني " رفض استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي " نتنياهو " خلال محاولة الأخير زيارة الرباط برفقة وزير الخارجية الأمريكي . واكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن نتنياهو طلب التوجه من البرتغال الى العاصمة المغربية الرباط برفقة وزير الخارجية الأمريكي " بومبيو" لكن رفض ملك المغرب استقبالة حال دون ذلك . جديد "الخليج 365" Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة...صحف إسرائيلية تقاجئ الجميع وتكشف تفاصيل عن الزعيم العربي الذي وجة صفعة مؤلمة لنتنياهو رغم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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