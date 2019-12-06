شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع ذكرى استشهاد الزعيم ...سنحان تنفجر ضد الحوثيين ورجال القبائل يكسرون اقوى حملة... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة بين رجال القبائل من جهة وميلشيا الحوثي من جهة أخرى في العاصمة صنعاء وسط البلاد.
وذكرت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة دارت بين رجال من قبيلة سنحان جنوب صنعاء، وعناصر حوثية في وادي الاجبار ـ بيت السراجي، عقب قيام عناصر الميلشيا باقتحام قرية الحائط، بسبب احياء ذكرى مقتل الرئيس السابق صالح.
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واضافت المصادر عن معلومات قالت انها مؤكدة بأن قبيلة ال الزيدي في سنحان وبمساندة بعض قبائل خولان بسطت سيطرها على جبل قانع المطل على المنطقة.
واشارت الى ان المليشيات الحوثية دفعت نحو 40 طقما إلى القرية، اعقبها نشوب مواجهات عنيفة اسفرت عن مقتل 9 من عناصر المليشيات وجرح 41 اخرين.
وقالت المصادر ان الأوضاع لا تزال متوترة بين الجانبين، موضحا ان المليشيا لم تستطيع السيطرة على الوضع ولجأت لأرسال وساطة قبلية وتهدئة.
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