تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء .. شاهد سما المصري تَعِد جمهورها بأوقح وعد !!

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عدن - ياسمين التهامي -

نشرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام أثارت جدلا كبيرا بين متابعيها .

وظهرت سما المصري على شاطئ البحر وهي ترتدي فستانا قصيرا جدا وهي تدير ظهرها للجمهور ووجهها للبحر ما عرّضها لانتقادات لاذعة .

ويقول متابعو سما المصري انها تصر على الجرأة والإطلالات الفاضحة بقصد التسويق لنفسها حيث علّقت إحدى متابعاتها قائلة : " شو بتعملي انتي وشو دورك بالفن بس شاطره تعرضي جسمك وكلو نفخ الله يخزيكي حتى ممثلة ما قبلوكي " .

كما علّقت متابعة اخرى لسما المصري قائلة : " كفاية استهتار يا سما فستانك القصير كاشف كل حاجة وكدا عيب "

استفز هذا التعليق سما المصري التي ردّت عليه قائلة : " متزعليش من القصير خلاص مش مش حألبس هدوم تاني " وهو ما اعتبره معلّقون اوقح وعد سمعوه !

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نشرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام أثارت جدلا كبيرا بين متابعيها .

وظهرت سما المصري على شاطئ البحر وهي ترتدي فستانا قصيرا جدا وهي تدير ظهرها للجمهور ووجهها للبحر ما عرّضها لانتقادات لاذعة .

ويقول متابعو سما المصري انها تصر على الجرأة والإطلالات الفاضحة بقصد التسويق لنفسها حيث علّقت إحدى متابعاتها قائلة : " شو بتعملي انتي وشو دورك بالفن بس شاطره تعرضي جسمك وكلو نفخ الله يخزيكي حتى ممثلة ما قبلوكي " .

كما علّقت متابعة اخرى لسما المصري قائلة : " كفاية استهتار يا سما فستانك القصير كاشف كل حاجة وكدا عيب "

استفز هذا التعليق سما المصري التي ردّت عليه قائلة : " متزعليش من القصير خلاص مش مش حألبس هدوم تاني " وهو ما اعتبره معلّقون اوقح وعد سمعوه !

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