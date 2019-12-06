شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : السعودية تقطع الشك باليقين حول مشاركة الحوثيين في مستقبل اليمن .. وعن فتح مطار صنعاء الدولي (تفاصيل هامة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في اليمن، مشيرًا إلى إمكانية التوصل لتسوية للأزمة المستمرة منذ ما يزيد عن أربع سنوات.

جاء ذلك خلال كلمة الجبير، الجمعة، بمنتدى “حوارات المتوسط” بالعاصمة الإيطالية روما، الذي التأم الخميس، ويستمر حتى السبت وفقا لوكالة الاناضول التركية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

توجيهات عاجلة للرئيس هادي (وهذه نصها وتفاصيلها)

عاجل : الشرعية تخرج عن صمتها وتعري المجلس الانتقالي .. وتكشف حقيقة القوات التي تتحرك نحو العاصمة الموقتة عدن

مستشار رئيس الجمهورية : يوجه دعوة هامة لقيادات حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام .. ويحذر الجميع قبل فوات الأوان

شاهد ما يقرأه الاخرون

-------------------------------------------------------------------------------------

وأوضح الجبير، بحسب ما نقلته فضائية العربية السعودية، أن “كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن”، مشددًا أن “الحل الوحيد في اليمن سياسي”.

Advertisements

وأشار إلى أن اليمن “ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وأن تدخل إيران هناك (في اليمن) مدمر”.

كما اتهم الحوثيين بأنهم “هم من بدأوا الحرب وليس المملكة”.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة انقلاب الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض، توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي سياق آخر، أكد الجبير دعوة بلاده لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض، الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن “تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها”، دون تفاصيل.

والثلاثاء، ذكرت الدوحة أن آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي.

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشاركة سابقا.

واستضافت السعودية القمة الخليجية السابقة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، وسط غياب لـ 3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان، ورئيس الإمارات، فيما كان من المتوقع أن تستضيف الإمارات القمة المقبلة. إلاّ أن وزير الخارجية الإماراتي أكد أنها ستعقد في الرياض.