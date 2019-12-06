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عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

واقتضى توجيه الرئيس بان يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

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توجيهات عاجلة للرئيس هادي (وهذه نصها وتفاصيلها)

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وكان الرئيس قد شكل أمس الأول لجنة عسكرية للتحقيق في عملية اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع مكونة من 4 ضباط ينتمي 3 منهم الى تنظيم الإخوان المسلمين فيما الرابع ضابط جنوبي محسوب على الرئيس هادي.

وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء اللجنة هم: د عبدالله الحاضري، مدير دائرة القضاء العسكري المستشار القانوني للجنرال علي محسن الأحمر، والذي كان مكلفا من الأحمر بالتحقيق مع العميد الحمادي العام الماضي واعد تقريرا حمل فيه الحمادي مسؤلية قضية جنائية وتمرد على القيادة العسكرية.

كما تضم اللجنة العميد عدنان رزيق اركان حرب محور تعز قائد اللواء الخامس حرس رئاسي المصنف في تقرير خبراء مجلس الأمن كونه احد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في تعز.

ووقف زريق في كل جولات الصراع التي استهدفت الشهيد القائد عدنان الحمادي مع حزب الإصلاح ومؤامرات الجنرال علي محسن الأحمر ضد الحمادي واللواء 35 مدرع.

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ويتواجد ضمن اللجنة ايضا اللواء محمد المحمودي وكيل وزارة الداخلية مدير أمن تعز سابقا وهو من قيادات الإخوان المسلمين في تعز.

كما تم تسمية اللواء أحمد محسن سالم اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع عضوا في لجنة التحقيق بإغتيال الحمادي وهو أحد الضباط الموالين للجنرال علي محسن الأحمر.

واعتبر مراقبون تشكيل لجنة من ضباط محسوبين على تنظيم الاخوان المسلمين هو الفصل الثاني من مؤامرة إغتيال العميد عدنان الحمادي حيث ستعمل هذه اللجنة على بيع دم الشهيد القائد عدنان الحمادي.

وجه رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

واقتضى توجيه الرئيس بان يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

وكان الرئيس قد شكل أمس الأول لجنة عسكرية للتحقيق في عملية اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع مكونة من 4 ضباط ينتمي 3 منهم الى تنظيم الإخوان المسلمين فيما الرابع ضابط جنوبي محسوب على الرئيس هادي.

وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء اللجنة هم: د عبدالله الحاضري، مدير دائرة القضاء العسكري المستشار القانوني للجنرال علي محسن الأحمر، والذي كان مكلفا من الأحمر بالتحقيق مع العميد الحمادي العام الماضي واعد تقريرا حمل فيه الحمادي مسؤلية قضية جنائية وتمرد على القيادة العسكرية.

كما تضم اللجنة العميد عدنان رزيق اركان حرب محور تعز قائد اللواء الخامس حرس رئاسي المصنف في تقرير خبراء مجلس الأمن كونه احد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في تعز.

ووقف زريق في كل جولات الصراع التي استهدفت الشهيد القائد عدنان الحمادي مع حزب الإصلاح ومؤامرات الجنرال علي محسن الأحمر ضد الحمادي واللواء 35 مدرع.

ويتواجد ضمن اللجنة ايضا اللواء محمد المحمودي وكيل وزارة الداخلية مدير أمن تعز سابقا وهو من قيادات الإخوان المسلمين في تعز.

كما تم تسمية اللواء أحمد محسن سالم اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع عضوا في لجنة التحقيق بإغتيال الحمادي وهو أحد الضباط الموالين للجنرال علي محسن الأحمر.

واعتبر مراقبون تشكيل لجنة من ضباط محسوبين على تنظيم الاخوان المسلمين هو الفصل الثاني من مؤامرة إغتيال العميد عدنان الحمادي حيث ستعمل هذه اللجنة على بيع دم الشهيد القائد عدنان الحمادي.