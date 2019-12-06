شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الشرعية تخرج عن صمتها وتعري المجلس الانتقالي .. وتكشف حقيقة القوات التي تتحرك نحو العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي التزام الحكومة الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة .

ونفى بادي بشدة وجود أي عملية تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن كما جاء في بيان للمجلس الانتقالي ..

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عاجل : الشرعية تخرج عن صمتها وتعري المجلس الانتقالي .. وتكشف حقيقة القوات التي تتحرك نحو العاصمة الموقتة عدن

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مؤكدا أن تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل الى العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي وفق بنود اتفاق الرياض .

واتهم بادي المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي باعتراض هذه القوة في قبل وصولها الى شقرة في أبين بمحافظة أبين وفتح النار عليها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكد أنه ليس من حق الانتقالي أساسا أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها .

وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة، والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق .

وجدد بادي ثقة القيادة السياسية والحكومة بالأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وحرصهم الدائم لإنجاح الاتفاق، وتمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من مزاولة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن،

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لتذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل .