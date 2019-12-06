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عدن - ياسمين التهامي - سقوط أول موقع استراتيجي بيد مقاومة صنعاء ... قبائل سنحان وخولان تنتفض ضد مليشيات الحوثي

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قبائل سنحان والمليشيات الحوثية الانقلابية جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت معلومات مؤكدة بأن قبيلة ال الزيدي في سنحان وبمساندة بعض قبائل خولان بسطت سيطرها على جبل قانع المطل على المنطقة.

جديد اب برس :

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وقالت المصادر أن الاشتباكات اندلعت منذ مساء الخميس واستمرت حتى ساعات الفجر الاولى في قرية الحضور واستخدمة فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصاد أن المليشيات الحوثية دفعت بعدد كبير من مسلحيها وعدد من المشائخ القبلية للوساطة وإحتواء الموقف.