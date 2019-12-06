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عدن - ياسمين التهامي - اغرب حكم قضائي يصدر في المملكة ... قاضي يمنع زوج من لمس زوجته عاما كاملا ويمنع ايضا الابن من التواصل مع امه !!

كشفت دراسة لرابطة حقوق النساء بالمغرب عن إصدار محاكم بالبلاد أحكاما غريبة في قضايا علاقات زوجية. ومن أبرز تلك الأحكام، أمر قاض بمنع زوج، أدين بتعنيف زوجته، من الاقتراب منها لمدة عام كامل.

كما أمر بإخضاعه لعلاج نفسي حول التحكم بالغضب وحسن التواصل ونبذ العنف لمدة سنة أيضا. جديد اب برس : Advertisements وصدرت أحكام أخرى في الإطار ذاته، حيث أمرت محكمة بإيداع زوج معنّف في مؤسسة للعلاج النفسي، وأخرى بمنع ابن اغمن الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان وجودها مدة سنة، بعدما أدين بالعنف والتحرش الجنسي ضد الأصول.

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