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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد " أسأل الله أن يهلكك ويكفينا شرك ... فيديو لـ الداعيه المغامسي يتسبب بغضب ابن باز ويجعله يدعي عليه

هاجم صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، مستنكرا ظهور المغامسي في المحافل والندوات والبرامج الدينية، والتي يذعن فيها للنظام السعودي.

وكتب حفيد بن باز على حسابه في تويتر : " المغامسي يفضح نفسه .. مرسي رحمه الله من الإخوان المسلمين و كان رجل صالح و مخلص لدينه و لوطنه و تولى رئاسة مصر بطريقة شرعية إسلامية ثم تعاونتم أنتم مع الخوارج و خرجتم عليه .

وأضاف : أسأل الله العلي العظيم أن يهديك يا المغامسي أو يهلكك و يكفينا شرك و شر تضليلك للناس .

يأتي هذا عقب إعادة مقطع فيديو للمغامسي والذي يؤكد فيه أن الإخوان فيهم علماء وصالحون، ولكنهم سعوا لمنازعة ولاة الأمر.

وبحسب الفيديو فإن المغامسي أيضا يقول : إن الإخوان لو مكثوا في مجال الدعوة والتربية، دون منازعة ولاة الأمر، لنفع الله بهم خلقا كثيرا.

كما ظهر المغامسي مجددا في برنامج الأبواب المتفرقة، والذي أكد فيه أن مشروع الإخوان، ولد ميتا، وأنه إن سلمنا أنه مشروع ولد مع مؤسسهم حسن البنا، لكن سيد قطب عند ظهوره أجهز كلية على هذا المشروع، بدعوى جاهلية المجتمع.

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