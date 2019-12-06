شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طارئه ؟ ... ساعات وإلاسيتم إسقاط الجنوب عسكرياً بالكامل ... مهله لعيدروس الزبيدي أتت من قائد القوات السعوديه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل طارئه ؟ ... ساعات وإلاسيتم إسقاط الجنوب عسكرياً بالكامل ... مهله لعيدروس الزبيدي أتت من قائد القوات السعوديه

.كشف مصادر اعلامية عن توعد قائد القوات السعودية بالسماح للجيش الوطني بسحق القوات التابعة للانتقالي وتوعد قائد القوات البرية السعودية فهد بن عبدالله المطيري القوات الجنوبية والذي وصفها بالانفصالية بالهزيمة اذا لم يتم انسحابها من مرافق الدولة في محافظات جنوب اليمن ولم تسلم اسلحة الدولة .

وقال المطيري في تصريح لة ( القوات البرية السعودية رهن الاشارة في حالة لم تقم المليشيات الانفصالية في عدن وابين وشبوة بتسليم السلاح ومرافق الدولة للجيش الوطني ولم يتم تنفيذ بنود اتفاق الرياض ) جديد اب برس : Advertisements

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