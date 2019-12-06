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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مصرع مدير امن عدن شلال شايع على يد شاب يمني سدد له طعنة غادرة في العنق في احد مطاعم ابو ظبي (شاهد صورة شلال شايع وهو مضرج بدمائه )

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