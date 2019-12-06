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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..السعودية تباغت الرئيس هادي والجنرال الاحمر وتعلن رسميا الاطاحة بجنرالات الجيش اليمني وقادة المعسكرات التابعين للشرعية لهذا السبب الصادم

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