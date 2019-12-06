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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة جنسية وعلاقة آثمة تهز كل دول الخليج..بدأت بسهرة حمراء ماجنة لشباب مع "بائعة هوى" وانتهت بما لا يخطر على بال ( صورة فاضحة ارعبت نساء الخليج )

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كانت هذه تفاصيل خبر جريمة جنسية وعلاقة آثمة تهز كل دول الخليج..بدأت بسهرة حمراء ماجنة لشباب مع "بائعة هوى" وانتهت بما لا يخطر على بال ( صورة فاضحة ارعبت نساء الخليج ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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