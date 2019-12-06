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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد حزام أبين يوجه رسالة هامة إلى قبائل محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365
وجه قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، العميد عبداللطيف السيد، رسالة هامة إلى قبائل محافظة مأرب، دعاهم فيها إلى سحب أبنائهم من أبين وعدم الزج بهم في معارك خدمة لحزب الاصلاح .
وقال السيد في تصريح صحفي ان ابين مقبرة الغزاة و لن تقبل بالإرهاب ومن يموله وسيرد ابنائها على اي اعتداء تقوم به المليشيات الارهابية.
وأكد السيد أن الحرب هي مع مليشيات الاخوان والإرهابيين وعلى قبائل مأرب ان لا تتصدر المشهد وتضع نفسها في المقدمة .. لافتاً إلى أن ما يمنع الحزام الأمني من تحرير أبين وهو إلتزامه باتفاق الرياض.
وأضاف القائد عبداللطيف السيد "لن نصمت على من قتل رجالنا في احور وعلى رأسهم الشهيد البطل علي سالم السومحي ورفاقه ونحن عازمون على الثأر لهم وتطهير المحافظة" .. مشيداً في الوقت نفسه بالروح القتالية والمعنوية لدى رجال الحزام الامني والمقاومة الجنوبية وابناء القبائل المرابطين في منطقة الشيخ سالم مؤكدا ان الابطال على اتم الاستعداد للدفاع عن وطنهم وردع الغزاة من أرضه.
وقدم القائد عبداللطيف السيد شكره لجهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض في ظل محاولة انقلاب الاخوان على الاتفاق ودفعهم بقوة الى مدينة شقرة في حين نص الاتفاق على انسحابهم منها .
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