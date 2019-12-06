حضرموت.. إحياء يوم التطوع العالمي في مديريات الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أحيا وادي وصحراء حضرموت، يوم التطوع العالمي اليوم الدولي للمتطوعين الذي يصادف الـ 5 من شهر ديسمبر من كل عام، بموجب إعلان الأمم المتحدة عام 1985م، من خلال تنظيم الملتقيات التطوعية عددا من الفعاليات الجماهيرية والمجتمعية، تحت شعار "التطوع عطاء وبناء المجتمع".



وبحسب وكالة "سبأ" فقد أكد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في وادي حضرموت عبدالله باجهام، حرص المكتب على المساهمة في تذليل الصعاب أمام القائمين على العمل التطوعي بالمجتمع، وحث الشباب على تأسيس الفرق والمجموعات التطوعية .. منوهاً بوجود قرابة 20 ألف متطوع ومتطوعة يتوزعون في 200 مجموعة وفرقة وملتقى تطوعي في مديريات وادي وصحراء حضرموت .. داعياً الجميع إلى تشجيع ودعم الجهود التطوعية الخيرية والمجتمعية.

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بدوره قال رئيس ملتقى الفرق التطوعية بمديرية تريم صالح بن منصور، إن الملتقى يهدف إلى إبراز الملتقيات التطوعية ودورها على المستوى المحلي، وكذا التوعية بأهمية التطوع والمبادرات المجتمعية في كافة مجالات الحياة، وإحياء الارث التاريخي في التطوع .. وتطرق إلى المعوقات التي تواجه الملتقيات وتشمل عدم وجود الدعم الكافي وشحة الدعم المخصص لتنفيذ أنشطتها المجتمعية، وتدني تفاعل الجمعيات والمؤسسات مع برامج الفرق التطوعي وعدم وجود تأهيل لإداريي الفرق التطوعية أو قيادات المؤسسات التطوعية في الداخل والخارج.

وتمنى مساهمة القطاع الحكومي والخاص في إنشاء حاضنة مثل نادي أو مركز للفرق التطوعية لتبادل الأفكار .. مستعرضاً أبرز فعاليات العام الحالي 2019م، والتي تضمنت المشاركة في خدمة الحجاج بمنفذ الوديعة البري، وتنظيم اللقاء التنشيطي للفرق التطوعية، والمشاركة في إعداد خطة الشؤون الاجتماعية 2019 – 2023م وتنفيذ فعالية اليوم العالمي للتطوع لعام 2019م.

إلى ذلك، نظم القطاع النسوي لاتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بوادي حضرموت، دورة تدريبية بمجال فن إدارة الوقت بالتعاون مع معهد اكسبرينس للتدريب والاستشارات للمدرب الدولي عبدالكريم الواسعي.

وفي الدورة التي تأتي ضمن فعاليات احتفال الاتحاد باليوم العالمي للتطوع للسنة الثالثة على التوالي، تطرق مدرب الدورة الواسعي، إلى أنواع الوقت وعناصر إدارته، وأيضاً التفويض الفعال.