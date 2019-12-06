مليشيا الحوثي تواصل خروقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

شنت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، قصف على مناطق مأهولة جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

Advertisements

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن المليشيا الحوثية المتمردة استهدفت بقذائف المدفعية، أحياء سكنية، في مديرية التحيتا، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.

وذكرت مصادر محلية أخرى أن المليشيا المتمردة استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة، مدينة حيس، وأثارت الرعب في صفوف المواطنين المدنيين.

وتواصل مليشيا الحوثي، خروقاتها المستمر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على الحاق اضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.