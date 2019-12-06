يونيسف: 7 آلاف طفل قتلوا أو تشوهوا جراء الحرب في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بلوغ أعداد الأطفال الذين قتلوا أو تشوهوا بسبب الحرب العبثية لمليشيا الحوثي في اليمن، نحو سبعة آلاف طفل.

Advertisements

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته يوم أمس الخميس، إن الحرب في اليمن أدت لمقتل ألفي طفل وتشويه 4800 آخرين منذ بدء النزاع، وتسببت بنزوح 3.6 مليون شخص، بمن فيهم 2 مليون طفل، من النازحين داخلياً.

وأكدت المنظمة تجنيد 2700 طفل في القوات والجماعات المسلحة، في إشارة لمليشيا الحوثي التي دأبت على تجنيد الأطفال.

ويعاني أكثر من 368 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم. وفقًا للتقرير الذي نبه إلى أضرار إغلاق المدارس والمستشفيات، الذي يهدد حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والصحية، مما يجعلهم عرضة لمخاوف أمنية خطيرة.

واشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة، في حين أن ما يقدر بـ 46 في المائة من الفتيات و 54 في المائة من الأولاد مسجلون في المدارس، مُرجحًا تسرب الفتيات في المرحلة الثانوية بسبب مشاكل أمنية ونقص المدرسات وعدم وجود مرافق ملائمة للمياه والصرف الصحي.