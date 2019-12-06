بينما تركي آل الشيخ في المستشفى يعاني نزيفاً وورماً في الرأس .. شواذ ورقص في الرياض!!

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عدن - ياسمين التهامي - تركي الشلهوب✔@TurkiShalhoub محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع👇 pic.twitter.com/1DIyFvhhTI Advertisements — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 5, 2019 ١٧٥ محمد بن سلمان اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع👇 pic.twitter.com/1DIyFvhhTI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 5, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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