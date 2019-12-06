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بينما تركي آل الشيخ في المستشفى يعاني نزيفاً وورماً في الرأس .. شواذ ورقص في الرياض!!

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عدن - ياسمين التهامي - تركي الشلهوب@TurkiShalhoub

اعتقل خيرة أبناء البلد من العلماء والمصلحين والناشطين والأكاديميين، وأفسح المجال للشواذ والمتحولين جنسياً ومدمني المخدرات ليمارسوا أفعالهم الخادشة للحياء والمسيئة للمجتمع؛ أمام أنظار الجميع????

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