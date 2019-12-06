شكرا لقرائتكم خبر عن ينزل كالصاعقة على رؤوس احمد علي عبد الله صالح وطارق عفاش وسلطان البركاني ... مهدي المشاط يباغت الجميع ويصدر قرار رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينزل كالصاعقة على رؤوس احمد علي عبد الله صالح وطارق عفاش وسلطان البركاني ... مهدي المشاط يباغت الجميع ويصدر قرار رسمي

أصدر مهدي المشاط توجيهات ملزمة لقيادات حزب المؤتمر بصنعاء بإستبدال مصطلح الشهيد بالخائن عند الحديث عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس الحزب وكذلك الوضع نفسه بالنسبة للأمين العام للحزب عارف الزوكا .

وقالت مصادر مقربة من القيادات الحوثية ” اليوم الجمعة أن هذه التوجيهات جائت بناء على رؤية القيادات العليا في الحركة الحوثية والتي لم يسمها .

جديد اب برس :

Advertisements



وأضافت المصادر أن هذه التوجيهات جائت بعد استفزازات القيادات المؤتمرية بصنعاء لأسر القتلى الحوثيين وهو ماجعل المليشيا تمنع حزب المؤتمر الشعبي العام من إقامة أي إحتفالية مصورة في الحزب إلا بعد ازالة صورة الرئيس صالح والأمين العام عارف الزوكا من مقر الحزب بصنعاء .

وأكدت المصادر أن قيادات المليشيا الحوثية والتي أطلقت عليها أسم ” القيادات الحكيمة ” لن تقبل إستمرار هذه الاستفزازات من قيادات المؤتمر والتي تضع الحوثيين في وضعا محرج وخاصة أمام أسر القتلى التابعين لهم بسبب انتفاضة ديسمبر والتي كان يطلق عليها أسم ” فتنة عفاش ” واحيانا أخرى ” فتنة ديسمبر ” .

واوضح المصدر والذي فضل عدم ذكر اسمه كون هذه التوجيهات شفهية أن الحوثيين لن يقبلوا بازدواجه المؤتمريين بصنعاء والتي وصفها ب ” رجل مع الشرعية ورجل مع الحوثي ” .

واستبعد المصدر أي ردة فعل لحزب المؤتمر وخاصة قيادات الحزب والتي قال ان سيده عبد الملك شخصها بوصفه لهم بالأرانب وأنهم غير قادرين عن الاستغناء عن املاكهم وقصورهم في صنعاء على حد وصفه . الجدير ذكره أن هذه التصرفات ستضع قيادات المؤتمر في اختبار صعب وقد تنذر بانفجار الوضع في صنعاء بعد محاولة الحوثيين جر المؤتمر إليها .