شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رقم 1 ... تتوعد بضربة قاصمة لقوات الجيش وتصدر ... منطقة عسكرية تخرج بالكامل عن سيطرة الشرعية ورفع الجاهزية وتعلن الانقلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان رقم 1 ... تتوعد بضربة قاصمة لقوات الجيش وتصدر ... منطقة عسكرية تخرج بالكامل عن سيطرة الشرعية ورفع الجاهزية وتعلن الانقلاب

اصدر قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري تعميما عاجلا لكافة الجهات العسكرية التابعة للمنطقة الرابعة برفع الاستعداد القتالي . وجاء في التعميم الذي نشره متحدث المنطقة الرابعة النقيب محمد النقيب على صفحته في فيسبوك : “اللواء فضل حسن العمري قائد المنطقه العسكريه الرابعه يوجه الئ عموم الواحدات العسكريه لرفع اليقضه والاستعداد القتالي لأي خروقات تسعئ لافشال اتفاق الرياض بدئاً بالتصدي لمليشيات الاخوانيه في محور ابين وكافة المناطق جديد اب برس : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان رقم 1 ... تتوعد بضربة قاصمة لقوات الجيش وتصدر ... منطقة عسكرية تخرج بالكامل عن سيطرة الشرعية ورفع الجاهزية وتعلن الانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.