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ارتفاع الدولار والريال السعودي وانهيار للريال اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-12-2019? - آخر تحديث الجمعة 6-12-2019?

ارتفاع الدولار والريال السعودي وانهيار للريال اليمني

أسعارالصرف في العاصمة صنعاء

الشراء
153 - 153.2
البيع
153.5 - 153.7
الدولار الامريكي
الشراء
582 - 580
البيع
585 - 586
أسعارالصرف في العاصمة المؤقتة عدن :
الريال السعودي ?
الشراء
155.5
البيع
156
الدولار الامريكي
الشراء
592
البيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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