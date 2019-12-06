شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار والريال السعودي وانهيار للريال اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-12-2019? - آخر تحديث الجمعة 6-12-2019? ارتفاع الدولار والريال السعودي وانهيار للريال اليمني أسعارالصرف في العاصمة صنعاء الشراء

153 - 153.2

البيع

153.5 - 153.7

الدولار الامريكي

الشراء

582 - 580

البيع

585 - 586

أسعارالصرف في العاصمة المؤقتة عدن :

الريال السعودي ?

الشراء

155.5

البيع

156

الدولار الامريكي

الشراء

592

البيع جديد اب برس : Advertisements 595

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الدولار والريال السعودي وانهيار للريال اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.