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عدن - ياسمين التهامي - مرض خطير يهدد كل اليمنيين ويجعلهم يسافرون للخارج من اجل العلاج

طبيب مصري متخصص، يكشف مخاطر تناول القات .. ويحذر ؟

من واقع معاينته لمرضى يمنيين في عيادته بالقاهرة..

حذر دكتور مصري اليمنيين من تعاطي القات لما له من اضرار كبيرة، على الكبد .

جديد اب برس :

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وقال الدكتور “محمد محمود نبيل ” في فيديو مسجل بثه على مواقع التواصل الاجتماعي

انه يستقبل في عيادته كل يوم مرضى من اليمن يعانون من مشاكل ارتفاع انزيمات الكبد

بالإضافة الى تليف الكبد.

وأضاف انه عمل دراسة لمعرفة الأسباب

واتضح لي ان القات هو السبب .

وذكر ان القات يتسبب في تسمم واصابة قاتلة للكبد، وذلك سبب القات نفسه بالإضافة الى السموم التي يتم رش القات بها.

ودعا الشعب اليمني الى التوقف عن تعاطي القات

لما له من تأثير كبير على حياتهم .

وكشف ان القات قاتل ويؤدي الى تليف الكبد وتدميره .

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مجموعة مكافحة القات