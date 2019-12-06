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عدن - ياسمين التهامي - اشتعال المعارك بين الانتقالي وقوات هادي و وكاله امريكية تفجر مفاجأه حول مايحدث

جديد اب برس : Advertisements فادت وكالة "أسوشيتد برس" الامريكية بأن مواجهات اندلعت من جديد في جنوب اليمن بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، وفصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين يمنيين تأكيدهم أن الاشتباكات احتدمت اليوم الخميس في محافظة أبين، حيث تتقدم قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي نحو مركزها مدينة زنجبار‎، فيما أقامت قوات المجلس الانفصالي المتاريس حول المدينة وأحرقت آليات قتالية في محاولة لوقف الهجوم والاحتفاظ بالسيطرة على المدينة.

وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن القيادي في قوات الحزام الأمني الموالي للمجلس سالم عوض السامحي، قتل في الاشتباكات، بالإضافة إلى إصابة سبعة مقاتلين انفصاليين على الأقل.

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