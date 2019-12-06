شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار حوثي غير مسبوق..!؟ ... سقوط قتلى وجرحى وقبائل سنحان تتوافد إلى العاصمة بأسلحتها ... هذا مايحدث الآن في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنفار حوثي غير مسبوق..!؟ ... سقوط قتلى وجرحى وقبائل سنحان تتوافد إلى العاصمة بأسلحتها ... هذا مايحدث الآن في صنعاء

اندلعت مواجهات عنيفة بين رجال القبائل من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى في العاصمة صنعاء وسط البلاد. جديد اب برس : Advertisements وقالت مصادر محلية ” إن مواجهات عنيفة اندلعت وما تزال مستمرة بين رجال من قبيلة سنحان وعناصر جماعة الحوثي. وأضافت المصادر “أن المواجهات اندلعت في وادي الاجبار ـ بيت السراجي ـ بعد قيام عناصر الميلشيا باقتحام قرية الحائط, بسبب احياء ذكرى مقتل الرئيس السابق صالح”. وذكرت المصادر ” أن الميلشيا الحوثية ارسلت نحو 40 طقما إلى القرية, اندلعت بعدها مواجهات هي الأعنف”. وأوضحت المصادر ” أن المواجهات أسفرت عن مصرع 9 مسلحين حوثيين وجرح 41 آخرين”. ولفتت المصادر إلى” أن جماعة الحوثي لم تستطع السيطرة على الوضع, ولجئت لارسال وساطة قبلية وتهدئة’.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استنفار حوثي غير مسبوق..!؟ ... سقوط قتلى وجرحى وقبائل سنحان تتوافد إلى العاصمة بأسلحتها ... هذا مايحدث الآن في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.