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صنعاء - ياسمين الخيامي - معين عبد الملك يخاف الزبيدي اكثر من خوفه من الرئيس هادي..شاهد كيف جامل الجنوبيين واثلج صدورهم وقهر ابناء المحافظات الشمالية بقرار صادم ( نص القرار )

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