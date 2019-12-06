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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الشرعية تباغت الجميع وتحسم الجدل بشأن المتورطين في اغتيال عدنان الحمادي وصدمة كبيرة لعائلة الشهيد ولكل ابناء تعز بعد كشف المتورطين ( صورة )

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