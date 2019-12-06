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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الزبيدي يرفض الخنوع ويقرع طبول الحرب بسلاح فتاك وقوة ضاربة ستغير المعادلة في شقرة وتقلب الامور رأسا على عقب ( صورة مرعبة للسلاح الفتاك )

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