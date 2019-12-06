ھل تذكرون حارس الملك سلمان الذي قتل قبل شھرین في مدینة جدة ..شاھدو المفاجأة التي تم تفجیرھا الیوم بشأنه (تفاصیل صادمة تھز الشارع السعودي)

شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر ھل تذكرون حارس الملك سلمان الذي قتل قبل شھرین في مدینة جدة ..شاھدو المفاجأة التي تم تفجیرھا الیوم بشأنھ (تفاصیل صادمة تھز الشارع السعودي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال المغرد الشھیر بتسریباتھ من داخل الدیوان الملكي السعودي ”مجتھد“، إن مقتل اللواء عبدالعزیز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي ھو عملیة اغتیال مدبرة نفذت بأوامر ولي العھد السعودي محمد بن سلمان، بما ینسف الروایة السعودیة الرسمیة حول مقتل ”الفغم“.

وقال ”مجتھد“ في سلسلة تغریدات لھ بتویتر رصدتھا (وطن) معلقا على الحادث، إن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، ولیس في منزل صدیقھ، كما ذكرت الروایة الرسمیة. ونوه ”مجتھد“ إلى أن ”ابن سلمان كان یعتبر الفغم من الحرس القدیم الذي یوالي آل سعود عموما ولا یثق بإخلاصھ لھ شخصیا“، وردد عدة مرات رغبتھ بإبعاده.

وقال ”مجتھد“ إن ”الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنھ القاتل) قـُتلا سویا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، و ُسمع إطلاق النار“.

وتابع أنھا ”لم یكونا مستھدفین، لكن كانا عقبة -عن غیر قصد- أمام تنفیذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا“. ووعد ”مجتھد“ بالكشف لاحقا عن الأمر المفاجئ الذي كان قد یحصل لابن سلمان، وراح ضحیتھ الفغم وآل علي“

وقال إعلام رسمي سعودي، الأحد، إن الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزیز، قتل بجدة إثر خلاف شخصي، ولا یزال مقتلھ یتصدر حدیث منصات التواصل.

وأفادت قناة الإخباریة السعودیة الرسمیة، أن ”اللواء عبد العزیز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمین الشریفین قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة“، دون تفاصیل أكثر. فیما نقلت وكالة الأنباء السعودیة الرسمیة (واس)، الیوم، بیانا أمنیا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زیارة لصدیقھ تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن یتطور نقاشھ مع صدیق لھما یدعى ممدوح آل علي ویطلق النار علیھ. وأكد البیان أن ”الجھات الأمنیة تعاملت مع الجاني، الذي بادرھا بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على ید قوات الأمن“. وأوضح أن الفغم توفي بعد نقلھ للمستشفى، فضلا عن إصابة صدیقھ وعامل فلبیني، و5 من رجال الأمن، تم نقلھم للمستشفى للعلاج. بینما قالت صحیفة عكاظ السعودیة، إن الفقید سیصلى علیھ بالمسجد الحرام الیوم الأحد، واصفة ایاه بأنھ ”أشھر حارس ملكي“ في العصر الحدیث. وكان اللواء الفغم، حارساً شخصیاً للملك عبد الله بن عبد العزیز (1924- 2015 ،(وبعد وفاتھ أصبح حارساً شخصیاً للملك سلمان بن عبد العزیز. وأصدر الملك سلمان بن عبد العزیز، في منتصف العام 2017 ،أمراً ملكیاً بترقیة عبد العزیز الفغم (ترقیة استثنائیة) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي. وواصلت ھاشتاغات(وسوم) مرتبطة بالراحل عبد العزیز الفغم تصدر تریند تویتر في السعودیة، وسط حدیث واسع عبر منصات التواصل یلاحق مقتلھ المفاجئ.

وقال إعلام رسمي سعودي، الأحد، إن الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزیز، قتل بجدة إثر خلاف شخصي، ولا یزال مقتلھ یتصدر حدیث منصات التواصل.

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وأفادت قناة الإخباریة السعودیة الرسمیة، أن ”اللواء عبد العزیز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمین الشریفین قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة“، دون تفاصیل أكثر.

فیما نقلت وكالة الأنباء السعودیة الرسمیة (واس)، الیوم، بیانا أمنیا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زیارة لصدیقھ تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن یتطور نقاشھ مع صدیق لھما یدعى ممدوح آل علي ویطلق النار علیھ.

وأكد البیان أن ”الجھات الأمنیة تعاملت مع الجاني، الذي بادرھا بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على ید قوات الأمن“.

وأوضح أن الفغم توفي بعد نقلھ للمستشفى، فضلا عن إصابة صدیقھ وعامل فلبیني، و5 من رجال الأمن، تم نقلھم للمستشفى للعلاج.

بینما قالت صحیفة عكاظ السعودیة، إن الفقید سیصلى علیھ بالمسجد الحرام الیوم الأحد، واصفة ایاه بأنھ ”أشھر حارس ملكي“ في العصر الحدیث.

وكان اللواء الفغم، حارساً شخصیاً للملك عبد الله بن عبد العزیز (1924- 2015 ،(وبعد وفاتھ أصبح حارساً شخصیاً للملك سلمان بن عبد العزیز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزیز، في منتصف العام 2017 ،أمراً ملكیاً بترقیة عبد العزیز الفغم (ترقیة استثنائیة) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.

وواصلت ھاشتاغات(وسوم) مرتبطة بالراحل عبد العزیز الفغم تصدر تریند تویتر في السعودیة، وسط حدیث واسع عبر منصات التواصل یلاحق مقتلھ المفاجئ.

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