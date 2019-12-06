شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يوجه صفعة مؤلمة للأمير تميم ويسعد جميع السعوديين

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عدن - ياسمين التهامي - تأهل المنتخب السعودي مساء الخميس الى نهائي كأس الخليج الـ 24 بعد فوزه القاتل على نظيره القطري بهدف مبكر في الدقيقة 29 من الشوط الاول سجله اللاعب عبد الله الحمدان ، ما ادى الى صدمة كبيرة في وقت مبكر.

وقدم المنتخب القطري والسعودي أجمل مباراة في خليجي 24 من حيث اللياقة البدنية والسرعة والمهارات الفنية والتحكم والسيطرة على الكرة والثقة الزائدة والهجمات الخطيرة التي هيجت جمهور الكرة الخليجي والعربي ، ودقت قلوب الامراء في البلدين.

جديد "الخليج 365"

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وأدى الحماس الكبير والمعنويات المرتفعة والاندفاع والروح المعنوية العالية الى امتاع وتهييج الجمهور السعودي والقطري بشكل خاص والجمهور العربي بشكل عام.

كما ان المباراة تحولت الى معركة بين قطر والسعودية واخذت طابع خاص من الاثارة والاعصاب والخشونة والعنف الذي يعكس الخلاف السياسي بين البلدين الشقيقين ، والضغط النفسي الذي دفع باللاعبين الى تحقيق النصر بإي ثمن مهما كانت التضحيات .

وبهذه النتيجة المشرفة يتقابل منتخب السعودية مع منتخب البحرين في المباراة النهائية الاسبوع القادم التي من خلالها سيتم تحديد الفائز بكأس خليجي 24.