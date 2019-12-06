شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك يفاجئ الجميع ويفتح الحرب مع حاكم دبي .. يتعلق بالأميرة الهاربة هيا بنت الحسين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ حربًا جديدة مع حاكم دبي محمد بن راشد، بشأن الأميرة الهاربة هيا بنت الحسين، وذلك بتعيين خالها مستشارًا في الديوان الملكي بالأردن.

واعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن تعيين الوزير الأردني الأسبق عبدالله طوقان؛ مستشارًا في القصر الملكي الأردني، مؤشرًا على انكماش بالعلاقة بين عمان ودبي.

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وأشارت الصحيفة، إلى "طوقان" هو خال الأميرة "هيا" الأخت غير الشقيقة لملك الأردن، التي تخوض معركة قضائية في لندن مع زوجها حاكم دبي.

وأضافت: أن "طوقان" يقترب من الـ70 من العمر ولا يعرفه الأردنيون بصفة عامة، ولا يشتبك مع الواقع السياسي، وقبل أكثر من نحو 20 عامًا كان وزيرًا للبريد والاتصالات، ولمرة واحدة، ولذا فإن اختياره لمنصبه الجديد يكتسب دلالة خاصة.

وتابعت الصحيفة: أن "طوقان" لا تربطه صلة بالاتجاه والتفكير بالطاقم الاستشاري الملكي الحالي، ويمثل واحدة من أعرق العائلات في مدينة نابلس، وبالتالي هو جزء من تركيبة وحصة النخب الأردنية المحسوبة على الضفة الغربية.

وبحسب توقعات مصادر دبلوماسية غربية، فإن المصاهرة الأردنية مع آل مكتوم في طريقها للنهاية، وأن العلاقات مع إمارة دبي لم تعد دافئة كما كانت بالماضي".