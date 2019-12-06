شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ميت يصحو أثناء دفنه في مقبرة القطيع في عدن قبل ساعات وهروب جماعي بين المشيعين..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استفاق ميت اثناء عملية دفنه قبل قليل في مقبرة القطيع بمدينة عدن القديمة. وقالت مصادر محلية ان سيارة اسعاف نقلت جثة ميت قبل قليل الى مقبرة القطيع ليتم مواراة جثمانه الثرى ، لكن واثناء الدفن استفاق الميت . جديد الخليج 365: Advertisements واضافت ان الواقعة احدثت ارتباك وهلع لدى المشيعين اثناء الدفن مما تسبب بهروب الكثير منهم من المقبرة . واشارت بأنه تم انقاذ الميت المستفيق ونقله مرة اخرى الى المستشفى بخورمكسر في سيارة الاسعاف التي كانت متوقفة خارج المقبرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميت يصحو أثناء دفنه في مقبرة القطيع في عدن قبل ساعات وهروب جماعي بين المشيعين..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.