أرقام صادمة لحوادث المرور في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

كشفت الإدارة العامة للمرور في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عن وفاة وإصابة 7 آلاف و402 شخص جراء الحوادث المرورية التي وقعت بالعاصمة خلال 9 أشهر.

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وذكرت إدارة المرور أن 925 شخصاً لقوا حتفهم بسبب تلك الحوادث المرورية، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري 2019، فيما أصيب 4 آلاف و164 شخصاً بإصابات بليغة، معظمهم أصيب بالإعاقة، كما أصيب ألفين و313 شخصاً بإصابات بسيطة.

وبشأن الخسائر المادية ذكرت إدارة المرور أن الحوادث المرورية تسببت خلال نفس الفترة بخسائر تجاوزت 942 مليون و336 ألف ريال، ما يعادل 1.5 مليون دولار اميركي. [الدولار=590 ريالاً]

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في تلك الحوادث.