حضرموت.. اختتام البرنامج التدريبي لعقال الأحياء بمديرية سيئون

الخليج 365 ـ متابعات

اختتم اليوم بمدينة سيئون في محافظة حضرموت البرنامج التدريبي لعقال الأحياء بمديرية سيئون، الذي نفذته السلطة المحلية بالمديرية تحت عنوان إدارة النزاعات والصراعات.

ووفق وكالة "سبأ" فقد شارك في البرنامج التدريبي على مدى أربعة أيام 31 متدربا يمثلون عقال الأحياء بمديرية سيئون بهدف تحديد السبل المثلى لحل أكثر المواقف تعقيدا من خلال أتباع أساليب وتقنيات فعالة في المجتمع.

وخلال حفل الاختتام أكد مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ان السلطة المحلية ستدعم كافة الاتجاهات التي تسهم في الارتقاء بجهود عقال الأحياء وكفاءتهم وخبراتهم والتي تمكنهم من الحد من النزاعات بين الأطراف في المجتمع وتحقيق تغييرا ايجابيا.

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ونوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين عقال الأحياء والسلطة المحلية مثمنا دور عقال الأحياء في خدمة مجتمعهم ومتابعة كل ما من شأنه ضبط المخالفات وتعزيز السكينة العامة .

وجرى في ختام الاحتفال الذي حضره وكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي حلمي بن دهري ونائب مدير الأمن والشرطة النقيب محمد غلاب وعدد من المختصين تكريم المساهمين في البرنامج التدريبي بدروع تكريمية نضير إسهامهم في نجاح البرنامج وكذا تكريم المشاركين من عقال الأحياء بشهادات مشاركة.