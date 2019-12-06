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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع وتيرة المواجهات العسكرية بمختلف الأسحلة ... قوات هادي تواصل تقدمها إلى مشارف زنجبار

قال مصدر عسكري في قوات هادي إن قوات تابعة لألوية الحرس الرئاسي فرضت سيطرت كاملة على مديرية شقرة الساحلية في أبين. وذكر النقيب في قوات هادي، جلمود القميشي، في تغريدة على توتير أن " الوية الحرس الرئاسي استكلمت قبل قليل تحرير شقرة والقضاء" على – مقاتلين من المجلس الانتقالي المناهض لحكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا.

وأشار النقيب القميشي، أن قوات الحرس الرئاسي التي تسعى للوصول إلى عدن هي الآن على مشارف مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، حيث تنتشر قوات تابعة للانتقالي. جديد اب برس : Advertisements وأكد أن " الوضع متوتر وقابل للانفجار في أي لحظة". وسبق هذا التمركز الجديد لقوات هادي، سيطرتها على مديرية أحور، بحسب المصدر.

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