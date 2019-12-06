شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل العميد عدنان الحمادي ...شاهد اول صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حصلت عناوين بوست على اول صورة لجلال الحمادي شقيق العميد عدنان الحمادي قائد اللواء ٣٥ مدرع والمتهم بقتله، بمشاركة آخرين من أسرة الحمادي شاركوا في مخطط اغتياله الذي يعتقد ان جهات تقف خلفه لتنفيذ اجندة سياسية في محافظة تعز.
والمتهم وفقا لمصادر مدمن وقد تم نقله الى جهة مجهولة خلال الاشهر الماضية حيث بعتقد انه خضع لدورات غسبل دماغ.
جديد اب برس :
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