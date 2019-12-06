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عدن - ياسمين التهامي - عليك أن تضع هذا الشيء في مؤخرتك ... هكذا رد مذيع قناة الجزيره فيصل القاسم على سياسي بارز

فاجأ الإعلامي السوري فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بتغريدة صادمة، عن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وقال "القاسم" إن حسن نصرالله يتفاخر بانتصاراته في سوريا، في حين وجد نفسه محاصرًا بثورة شعبية في لبنان تستهدف رأسه، متسائلًا: أين يضع النصر المزعوم هل يصوره ويعلقه على الحائط أم يضع في مكان آخر- قاصدًا بذلك ما يقال في الكلام الدارج وهو مؤخرته- حيث جاءت تعليقات متابعيه دالة على ذلك أيضًا. وكتب "القاسم" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" :" حسن نصرالله يتفاخر عمال على بطال بأنه انتصر في سوريا، لكنه الآن يجد نفسه محاصراً بثورة شعبية في لبنان تستهدف رأسه مثلما استهدف السوريون رأس حليفه الصهيوني بشار الأسد. بماذا تنصحون حسن نصرالله؟ أين يضع النصر المزعوم؟ هل يصوره ويعلق صورة النصر على الحائط، أم يضعه في مكان آخر؟". جديد اب برس : Advertisements حسن نصرالله يتفاخر عمال على بطال بأنه انتصر في سوريا، لكنه الآن يجد نفسه محاصراً بثورة شعبية في لبنان تستهدف رأسه مثلما استهدف السوريون رأس حليفه الصهيوني بشار الأسد. بماذا تنصحون حسن نصرالله؟ أين يضع النصر المزعوم؟ هل يصوره ويعلق صورة النصر على الحائط، أم يضعه في مكان آخر؟

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