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عدن - ياسمين التهامي - عاجـــــــــــــــل : هذا مايحدث في مطار صنعاء الان واعلان حالة طوارى ... تفاصيل

هبطت طائرة مدنية قبل قليل في مطار صنعاء الدولي الواقع بمناطق سيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وأفادت مصادر في مطار صنعاء أن الطائرة هبطت وسط تشديد كبير وغير مسبوق لميلشيا الحوثي المتمردة في المطار. جديد اب برس : Advertisements وذكرت المصادر أن الميلشيا شددة عملية التحرك في محيط منصة توقف الطائرة في حرم المطار. وبينت المصادر أن عملية تكتيم شديد جرت عقب وقوف الطائرة في حرم المطار, وخروج سيارات معكسة تلت توقف الطائرة بنصف ساعة تقريبا.

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