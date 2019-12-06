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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مهدي المشاط يباغت الجميع ويصدر قرار رسمي ينزل كالصاعقة على رؤوس احمد علي عبد الله صالح وطارق عفاش وسلطان البركاني

أصدر مهدي المشاط توجيهات ملزمة لقيادات حزب المؤتمر بصنعاء بإستبدال مصطلح الشهيد بالخائن عند الحديث عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس الحزب وكذلك الوضع نفسه بالنسبة للأمين العام للحزب عارف الزوكا .

وقالت مصادر مقربة من القيادات الحوثية ” اليوم الجمعة أن هذه التوجيهات جائت بناء على رؤية القيادات العليا في الحركة الحوثية والتي لم يسمها .

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وردنا الان..مهدي المشاط يباغت الجميع ويصدر قرار رسمي ينزل كالصاعقة على رؤوس احمد علي عبد الله صالح وطارق عفاش وسلطان البركاني



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وأضافت المصادر أن هذه التوجيهات جائت بعد استفزازات القيادات المؤتمرية بصنعاء لأسر القتلى الحوثيين وهو ماجعل المليشيا تمنع حزب المؤتمر الشعبي العام من إقامة أي إحتفالية مصورة في الحزب إلا بعد ازالة صورة الرئيس صالح والأمين العام عارف الزوكا من مقر الحزب بصنعاء .

وأكدت المصادر أن قيادات المليشيا الحوثية والتي أطلقت عليها أسم ” القيادات الحكيمة ” لن تقبل إستمرار هذه الاستفزازات من قيادات المؤتمر والتي تضع الحوثيين في وضعا محرج وخاصة أمام أسر القتلى التابعين لهم بسبب انتفاضة ديسمبر والتي كان يطلق عليها أسم ” فتنة عفاش ” واحيانا أخرى ” فتنة ديسمبر ” .

واوضح المصدر والذي فضل عدم ذكر اسمه كون هذه التوجيهات شفهية أن الحوثيين لن يقبلوا بازدواجه المؤتمريين بصنعاء والتي وصفها ب ” رجل مع الشرعية ورجل مع الحوثي ” .

واستبعد المصدر أي ردة فعل لحزب المؤتمر وخاصة قيادات الحزب والتي قال ان سيده عبد الملك شخصها بوصفه لهم بالأرانب وأنهم غير قادرين عن الاستغناء عن املاكهم وقصورهم في صنعاء على حد وصفه . الجدير ذكره أن هذه التصرفات ستضع قيادات المؤتمر في اختبار صعب وقد تنذر بانفجار الوضع في صنعاء بعد محاولة الحوثيين جر المؤتمر إليها .