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اللواء 35 يطالب بلجنة محايدة للتحقيق في اغتيال الحمادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ تعز

 

شككت مصادر خاصة بجدية اللجنة المشكلة للتحقيق في عملية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.

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وأكدت المصادر أن لجنة التحقيق في اغتيال عدنان الحمادي تم ترشيحها من محور تعز، وبعض أعضائها كان بينهم عداء شخصي مع الحمادي.

في السياق، طالب اللواء 35 بلجنة محايدة للتحقيق في اغتيال قائده العسكري.

ورفض اللواء دخول اللجنة المشكلة من محور تعز، كونها، على حد وصفه، غير محايده.

 

 

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