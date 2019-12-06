صعدة.. مقتل قيادي حوثي بكمين للجيش بين الصفراء وباقم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

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قتل قيادي حوثي، في وقت متأخر من مساء الخميس، في كمين للقوات الحكومية باتجاه مثلث باقم الصفراء بمحافظة صعدة.

وذكر مصدر عسكري أن المدعو المرتضى علي الشريف المكنى "أبو تنكيل"، لقي مصرعه في كمين نصبه لهم أبطال القوات الحكومية هو ومجموعته شرق جبل شيحاط باتجاه مثلث باقم الصفراء.

وأضاف المصدر أن أبطال القوات الحكومية تصدوا خلال الأيام الماضية لزحف حوثي باتجاه مواقع كانت تمت السيطرة عليها خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت القوات الحكومية بهجوم مضاد على مجاميع حوثية تم رصدها عبر كاميرا الاستطلاع هناك واستدراجها إلى كمائن محكمة، ما أسهم في مصرع العشرات منهم على رأسهم المدعو المرتضى علي أحمد الشريف الذي كان يقود مجموعة هناك حسبما أوضحته البطائق التي تم العثور عليها بعد مصرعه.

ولفت المصدر إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن اغتنام بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكاميرا تصوير خاصة كان يعمل بها أحد القتلى الحوثيين المدعو أبو عبدالملك، وعثر في الذاكرة الخاصة بها على مقاطع توثق بعض المواجهات وفرارهم من الضربات الجوية في كل من كتاف صعدة ودمت الضالع، إلى جانب تسجيلات لاتصالات بين مسؤولين حوثيين تم فيها التأكيد على مصرع بعض قياداتهم هناك وأخرى تبتز المواطنين للمشاركة معهم في الجبهات.