لجنة التحقيق في قضية الحمادي.. عملية اغتيال ثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

لم يستجد جديد في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن عدنان الحمادي، حتى اللحظة.

وعلى الرغم من إعلان مصادر عسكرية أنه تم القبض على 7 متهمين، إلى جانب شقيق الحمادي، وبدء التحقيق معهم، إلا أن هناك تحفظا على النتائج الأولية للتحقيق.

وتؤكد مصادر خاصة، لـ"الخليج 365" أن هناك محاولة لدفن القضية، من خلال التعامل معها على هذا النحو، إذ وعلى الرغم من المطالبات المستمرة بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق، إلا أن ذلك لم يتم، واقتصر الأمر على فريق من لواء الحمادي لا يعرف أحد كيف تشكل، ومن خوله بذلك.

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وتضيف المصادر، أن هذا التعاطي مع عملية اغتيال تحولت إلى قضية رأي عام على مستوى اليمن، يشي بمخاوف من نتائج التحقيق التي ستكشف، حتما، عن تورط جهات في العملية.

وتشير المصادر، إلى أن لواء الحمادي يضم عددا كبيرا من عناصر الإصلاح، على اعتبار أن قائده كان لم يكن محسوبا على أية جهة، ولم تكن هناك اشتراطات جهوية أو عقائدية أو مناطقية للانضمام إلى اللواء.

وتتايع المصادر أن الحمادي تعرض، قبل اغتياله، لحملة تشويه كبيرة، من محسوبين على الإصلاح، كما تعرض للكثير من المضايقات العسكرية في الحجرية.

وتؤكد المصادر أن الحمادي كان بالنسبة إلى الإصلاح، عدوا ينبغي التخلص منه وطرده مع لوائه من مناطق سيطرته، كما حدث مع قائد الجبهة الشرقية، السلفي أبو العباس.

كما تؤكد أنه تم اختيار لجنة تحقيق لا تحظى بثقة أولياء دم الشهيد عدنان الحمادي وقادة وافراد اللواء ٣٥ مدرع ومحبي الشهيد وكافة المجتمع المدني في تعز، دفع بالقضية نحو التأزيم واختلاق لفتنة جديدة.

وتتابع المصادر: لجنة التحقيق في اغتيال عدنان الحمادي تم ترشيحها من محور تعز، وبعض أعضائها كان بينهم عداء شخصي مع الحمادي.

وتضيف المصادر، في ختام حديثها، أنه لا بد من حملة إعلامية على نطاق واسع للمطالبة بالتحقيق في القضية، وكشف ما تم التوصل إليه للرأي العام.