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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصـف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
قصف القوات السعودية اليوم الجمعة، كانون الأول 06، 2019 تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تلك القوات استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي
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