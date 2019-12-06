مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات وخطف لمواطنين في قعطبة بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ الضالع شنت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، حملة اختطافات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. وذكرت المصادر أن المشرف الحوثي المدعو "ابو الجراح" نفذ حملة مداهمات واختطافات بحق المواطنين في منطقه عزاب غربي مديرية قعطبه. Advertisements وتابعت المصادر أن مجاميع مسلحة بقيادة المشرف الحوثي دهامت بعد صلاة الجمعة منزل المواطن صالح علي عميران ونجلة عبدالرقيب وقامت باختطافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتشهد جبهات الضالع، منذ أشهر، معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.

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