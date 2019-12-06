شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، اليوم الجمعة، كانون الأول 06، 2019، والتي جاءت على النحو التالي: شراء الدولار: 580 Advertisements بيع الدولار: 583 شراء السعودي: 152.80 بيع السعودي: 153.1 جدير بالذكر أن أسعار الصرف غير ثابتة وتتغير من حين لآخر.

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